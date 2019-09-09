"В самое яблочко": ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов под Горловкой - волонтер
17:54, 09 сентября 2019Война
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Удар был нанесен и по ВОПу боевиков.
Волонтер сообщил хорошую новость с Донбасса / facebook.com/pressjfo.news
Украинские бойцы нанесли успешный удар по позициям боевиков в районе Горловки на Донбассе.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин. "Тут наша пехота под Горловкой снова что-то уничтожила. И хорошо попали. В самое, что ни на есть яблочко. Издалека, в самую вершину. Вот прям в ту точку, где был ВОП", - рассказал он.
Также он заинтриговал, отметив, что позже будет больше подробностей об ударе.
Ранее Юрий Мысягин сообщал, что украинские военные в зоне проведения ООС на Донбассе провели успешную операцию без применения оружия.
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