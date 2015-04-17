Турчинов: Боевики могут начать в любое время активные боевые действия

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

В частности, секретарь СНБО во время пребывания в зоне АТО подчеркнул, что "темпы, которыми ведутся работы по возведению фортификационных сооружений - неудовлетворительные".

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"Мы не можем работать, как в мирное время. Российско-террористические группировки могут начать в любое время новую волну активных военных действий. И наша задача - быть готовыми к этому", - заявил Турчинов.

Кроме того, по его словам, несмотря на подписанные Минские соглашения, со стороны российско-террористических группировок происходят постоянные обстрелы украинских позиций.

"Бойцы из Широкино подарили мне осколок от 120-миллиметровой мины, которая прилетела на наши позиции буквально за несколько часов до нашего приезда", - сказал Турчинов, отметив, что это является свидетельством того, что Россия и подконтрольные ей террористические группировки все делают для того, чтобы сорвать мирный процесс и возобновить боевые действия.

"Мы должны быть готовы отразить любую агрессию по отношению к нашей стране", - сказал секретарь СНБО, подчеркнув, что нужно использовать каждый час для восстановления нашего оборонного потенциала.