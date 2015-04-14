Боевики планируют перебросить в Горловку отведенные "Грады" - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

"По данным разведки, несмотря на Минские договоренности, руководство бандформирования "ДНР" намерено перебросить реактивные установки залпового огня "Град" из города Торез в Горловку", - заявил он.

Читайте также"Нормандская четверка" призвала прекратить боевые действия и отвести тяжелое вооружение. ЗаявлениеНапомним, в Минске 12 февраля состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений из украинской территории.