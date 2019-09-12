Глава «ДНР» решил уточнить: хочет в состав России на правах федеративного округа

При этом он дал понять, что не отказывается от Минских соглашений.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что считает «идеальным вариантом» вхождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав России на правах федеративного (федерального) округа.

Как сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на сепаратистские СМИ, об этом он заявил во время общения с «российской интеллигенцией» в Москве.

«Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа», — сказал Пушилин.

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При этом он дал понять, что не отказывается от Минских соглашений. Из слов Пушилина следует, что он рассчитывает, что дальнейшие шаги для выполнения «Минска» должна делать только Украина, а не группировки «Л-ДНР», которые поддерживает Россия. При этом в Комплексе мер по выполнению «Минска» написано, что, например, прекращение огня, отвод вооружения и обмен пленными по формуле «всех на всех» выполняют обе стороны.

«Там прописано, что именно должна выполнить Украина. Это касается, в том числе вопросов обмена пленными, амнистии и всего остального», — утверждает глава «ДНР».

Также Пушилин сказал, что перед возращением Киеву контроля над участком украинско-российской границы на Донбассе он ждет закрепления украинскими властями особого статуса ОРДЛО.

«До этого [возвращения границы] должны быть выполнены все остальные [условия]: у нас должны быть наши правоохранители, наши силовые структуры (народная милиция — ред.), возможность закрепления трансграничного сотрудничества с Россией и договорных отношений между нами и Украиной», — заявил он. Пушилин добавил, что «Украина к этому не готова».

Ранее Пушилин заявил, что видит отдельные районы Донбасса «суверенным государством, которое максимально приближено к России. В идеале — в составе России».

Федеральные округа существуют в России, согласно указу президента Владимира Путина от 13 мая 2000 года. Округа не предусмотрены Конституцией РФ, в то же время ряд ученых относит их к числу административно-территориальных единиц.