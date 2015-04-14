ОБСЕ призвала прекратить огонь в районе Широкино
18:52, 14 апреля 2015Война
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ призывает стороны к прекращению огня в районе Мариуполя и Широкино, где в минувшие выходные произошла эскалация конфликта.
REUTERS
Об этом сказал на брифинге замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, сообщает РИА Новости.
"Мой визит в Мариуполь и Широкино хочу использовать для того, чтобы еще раз призывать стороны к дальнейшему отведению сил из этого населенного пункта… Я прибыл в Широкино, чтобы содействовать этому процессу в свете недавнего ухудшения и эскалации военных действий", - сказал Хуг на брифинге.
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По его словам, он покинул Широкино "перед пасхальными выходными в надежде, что перемирие продержится, этого не случилось".
Как сообщал УНИАН, ранее ОБСЕ зафиксировала бои возле Донецка и Широкино.
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