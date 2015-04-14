Россия перебросила боевикам на Донбасс зенитно-ракетний комплекс "Тор" - Тымчук

По «южному» маршруту (через Снежное – Шахтёрск – Зугрэс) в ночь с 12 на 13-е апреля прошла колонна боевой техники боевиков. По предварительным данным, перебрасывалась неполная батарея ЗРК «ТОР – М1».

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

В сторону Горловки через Енакиево проследовало подразделение боевиков на 4-х БТР-80 и 3 грузовых автомобиля: по предварительным данным, автотранспортом перевозились модернизированные российские ПТРК, тип устанавливается.

Также отмечается прибытие очередной партии бронетехники в состав Ясиноватской группы российско-террористических войск: 4 танка и 6 ББМ.

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"Продолжается переброска через Луганск и далее через подконтрольный боевикам отрезок Бахмутской трассы перекатом бронетехники в сторону позиций украинских войск в районе Новотошковки, Крымского и Трехизбенки. За двое суток боевики таким образом переместили 7 единиц бронетехники (сначала 4 единицы – 2 танка и 2 БМП-1, затем 3 единицы – 2 танка и 1 БТР-80), а также 12 транспортных единиц (из них 3 автоцистерны)", - говорится в сообщении.

Обращает на себя внимание факт активного использования боевиками в районе Новотошковки и блок-поста №29 инженерной техники и ведение фортификационных работ.

Продолжается концентрация живой силы и боевой техники террористов в районе Докучаевск – Тельманово. Зафиксировано оборудование новых позиций за н.п. Старобешево в сторону н.п.Новая Ласпа и Докучаевск. Всего за сутки зафиксировано перемещение в данный район 6 единиц ББМ (в основном МТ-ЛБ с ПТРК «Штурм-С»), а также 6 танков (из состава танковой роты, входящей в БТГ, развернутую юго-восточнее Докучаевска, о которой ранее сообщала группа ИС), а также значительного количества автомобильного транспорта.