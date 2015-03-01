Боевики имитируют отвод военной техники из зоны АТО - штаб

Террористы с целью введения в заблуждение представителей мониторинговой миссии ОБСЕ перемещают военную технику днем от линии разграничения к тыловым районам, а в ночное время - в обратном направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер АТО Андрей Лысенко.

«Фиксируются признаки подготовки врага к дальнейшим наступательным действиям на Мариупольском, Артемовском и Луганском направлениях», - сказал Лысенко.

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По его словам, вечером 28 февраля в контрольном пункте «Лисичанск» пограничный наряд обнаружил в рейсовом автобусе «Северодонецк – Горск» гражданина Украины, который зачислен в базе МВД к незаконным вооруженным формированиям.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с Минскими договоренностями, обе стороны должны отвести тяжелое вооружение, в частности, 26 февраля Вооруженные силы Украины начали отвод военной техники по всей линии разграничения в зоне АТО, тогда как боевики переместили технику частично.