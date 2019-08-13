Бойцы "Азова" забрали у боевиков тело погибшего 10 августа нацгвардейца

Боевики в течение трех суток не давали доступа к телу украинского бойца.

Бойцы полка "Азов" забрали у оккупантов тело погибшего 10 августа нацгвардейца Романа Романенко.

Об этом сообщили в пресс-службе полка. Отмечается, что боевики в течение трех суток не давали доступа к телу украинского бойца. Стреляя в сторону украинских позиций, оккупанты забрали тело Романа.

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"Все эти дни враг коварно не отдавал тело азовца, параллельно низко врав о настоящих обстоятельствах всего, что случилось после его гибели. Трижды бойцы «Азова» пытались эвакуировать погибшего Романа, чему регулярно мешали прицельные обстрелы противника. Оккупант, прикрывая свою группу наемников шквальным огнем в сторону украинских военных, забрал тело бойца «Азова». 13 августа «Азов», в результате предварительно спланированного обмена, наконец получил тело погибшего Романа Романенко", - говорится в сообщении.

В полку "Азов" также отметили, что забирать останки одного из своих наемников, которого российские оккупанты бросили умирать возле населенного пункта Зайцево, боевики отказались.

Как сообщал УНИАН, Роман Романенко подорвался на мине 10 августа, выполняя боевое задание.