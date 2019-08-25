В День независимости Украины боевики обстреляли позиции ОС на Донбассе пять раз

Противник обстреливал украинские позиции из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В течение минувших суток, 24 августа, вооруженные формирования РФ на востоке Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил удалось избежать.

Читайте такжеИз оккупированного Луганска вывозят танки - офицер ВСУ

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений ОС со стороны вооруженных формирований РФ и их наемников не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.