В День независимости Украины боевики обстреляли позиции ОС на Донбассе пять раз
В течение минувших суток, 24 августа, вооруженные формирования РФ на востоке Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил удалось избежать.
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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений ОС со стороны вооруженных формирований РФ и их наемников не зафиксировано.
Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.