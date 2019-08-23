Зеленский дал гражданство 11 иностранцам, которые защищали Украину на Донбассе

Украинский паспорт получит сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства 11 лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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"Все лица, которые приняты в гражданство Украины, согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке государства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в частности, украинский паспорт получит Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства Украины девяти иностранным добровольцам.