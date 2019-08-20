В Украине создадут "горячую линию" для предупреждения самоубийств среди ветеранов

Виктор Лях отметил, что пилотными областями на первых порах будет - Днепропетровская, Львовская и Донецкая.

В Украине предполагается введение национальной круглосуточной «горячей линии» для предотвращения самоубийств в рамках деятельности неправительственной организации «LifeLine Ukraine» («Линия Жизни Украина»).

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на брифинге в Киеве.

Основатель организации «LifeLine Ukraine» Пол Найленд отметил, что «горячая линия» будет работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. «Наша работа заключается в том, чтобы спасать жизни - это наш слоган и это наша цель», - добавил он.

Найленд сообщил, что создана совещательная группа, в которую вошли, в частности, бывшая первая леди Украины Екатерина Ющенко и бывший министр финансов Украины Наталия Яресько.

Заместитель министра по делам ветеранов Александр Терещенко рассказал, что «горячая линия» будет работать так, что в основе психологической поддержки будет, в частности, использован подход «равный-равному», то есть ветераны, которые пройдут соответствующее обучение, будут работать как профессиональные операторы кол-центра. По его словам, для тех, кто вернулся с войны, важно «приносить пользу обществу, поэтому это двойной эффект от этой горячей линии».

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Терещенко рассказал, что год назад «потерял достаточно близкого товарища именно потому, что он не смог приспособиться к жизни и ушел из жизни». Он отметил, что понимает, насколько важен этот проект.

«С войны очень трудно вернуться - возвращаться мы можем физически, но мысленно мы там, психологически мы там, и этот диссонанс, который мы встречаем здесь - в мирной жизни, не каждый может с ним справиться самостоятельно», - отметил Терещенко. По его словам, также министерство в ближайшее время будет запускать проект «Ветеранские просторы» в областных центрах, где должны быть «группы быстрого психологического реагирования, которые могли бы выезжать на места».

Терещенко сообщил, что в Украине на сегодняшний день есть 392 тысячи ветеранов российско-украинской войны. «К сожалению, у нас нет достоверной статистики по суицидам, мы можем только представлять, но, я думаю, что это также очень серьезная цифра», - добавил он.

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Президент фонда «Восточная Европа», который и внедряет этот проект вместе с организацией «LifeLine Ukraine», Виктор Лях отметил, что на сегодняшний день те курсы, которые предлагаются ветеранам для трудоустройства «не эффективны», потому что там нет психологической помощи в приобретении профессиональных навыков. При этом отметил, что «нашей задачей в этом проекте, который поддерживает Посольство Великобритании в Украине», является, в частности, и изучение проблем и потребностей женщин-ветеранов, которых на сегодня в Украине – 12000.

«И на основе этого исследования спланировать определенные услуги для женщин-ветеранов», - отметил Лях. По его словам, проблема возвращения ветеранов после войны в семьи свидетельствует о необходимости работы не только с ветеранами, но и с членами их семей, в частности подготовки детей военных к особенностям общения с родителями.

Лях сообщил, что финансирование «большого проекта, который состоит из «LifeLine Ukraine» и имеет другие компоненты» происходит из нескольких источников. По его словам, речь идет о вкладах в неденежной форме, в частности, предоставлении определенных услуг из частного сектора, например, предоставление защищенных мобильных линий, предоставление помещений.

Президент фонда «Восточная Европа» рассказал, что грант Посольства Великобритании в Украине составил 580 тыс. фунтов, и «фонд вкладывает свои ресурсы для поддержки этой деятельности».

Лях отметил, что пилотными областями на первых порах будут Днепропетровская, Львовская и Донецкая.