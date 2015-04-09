Силы АТО уничтожили казарму боевиков в Широкино - полк «Азов»

Об этом сообщает пресс-служба полка «Азов» в Facebook.

«В результате совместных действий полка «Азов» и батальона «Донбасс» во время ответа на атаку боевиков была разрушена казарма формирований террористов в поселке Широкине», - говорится в сообщении.

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«Данные о потерях боевиков уточняются», - добавляет пресс-служба.