В сети показали фото бойца, умершего в больнице Днепра от ранения

Дмитрий Дашковец был бойцом 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В сети показали фото бойца Вооруженных сил Украина, умершего от тяжелого ранения в голову в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова.

Фото выложил пользователь под ником aphareus в своем Twitter-аккаунте.

Погибший Дмитрий Дмитриевич Дашковец (1983 года рождения). Сержант, командир взвода, воевал в рядах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как сообщал УНИАН, в больнице имени Мечникова в Днепре скончался военный, получивший ранение в голову на Донбассе. Врачи боролись за его жизнь трое суток.

Боец был родом из пгт Мирополь Житомирской области. У него остались жена и ребенок.