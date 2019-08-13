В сети показали фото бойца, умершего в больнице Днепра от ранения
16:03, 13 августа 2019Война
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Дмитрий Дашковец был бойцом 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Врачи боролись за жизнь бойца трое суток / фото УНИАН
В сети показали фото бойца Вооруженных сил Украина, умершего от тяжелого ранения в голову в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова.
Фото выложил пользователь под ником aphareus в своем Twitter-аккаунте.
Погибший Дмитрий Дмитриевич Дашковец (1983 года рождения). Сержант, командир взвода, воевал в рядах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
У бойца остались жена и ребенок / aphareus/Twitter
Как сообщал УНИАН, в больнице имени Мечникова в Днепре скончался военный, получивший ранение в голову на Донбассе. Врачи боролись за его жизнь трое суток.
Боец был родом из пгт Мирополь Житомирской области. У него остались жена и ребенок.
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