"Три раза останавливалось сердце": в больнице Днепра умер раненый на Донбассе боец

Военный получил тяжелое ранение в голову. Пуля прошла насквозь, раздробив кости черепа.

В больнице имени Мечникова в Днепре скончался военный, получивший ранение в голову на Донбассе.

Врачи боролись за его жизнь трое суток, сообщил главврач больницы Сергей Рыженко.

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"Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части. Возле посёлка Широкино, пуля Дмитрию вошла в лоб и вышла через затылок. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок, кома ІІІ. Врачи Мечникова надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции, ИВЛ. Операция невозможна. 3 раза останавливалось сердце. Реаниматологам удавалось запускать. Вчера вечером Дмитрий умер", - говорится в сообщении.

По его словам, боец был родом из пгт Мирополь Житомирской области. У него остались жена и ребенок.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки оккупанты 10 раз обстреляли позиции ООС, есть раненый.