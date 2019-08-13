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"Три раза останавливалось сердце": в больнице Днепра умер раненый на Донбассе боец

10:37, 13 августа 2019
Война
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В Днепре в больнице скончался украинский военный / фото УНИАН

Врачи боролись за его жизнь трое суток, сообщил главврач больницы Сергей Рыженко.

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"Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части. Возле посёлка Широкино, пуля Дмитрию вошла в лоб и вышла через затылок. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок, кома ІІІ. Врачи Мечникова надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции, ИВЛ. Операция невозможна. 3 раза останавливалось сердце. Реаниматологам удавалось запускать. Вчера вечером Дмитрий умер", - говорится в сообщении.

По его словам, боец был родом из пгт Мирополь Житомирской области. У него остались жена и ребенок.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки оккупанты 10 раз обстреляли позиции ООС, есть раненый.

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