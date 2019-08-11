Боевики били по украинским позициям на Донбассе из запрещенных минометов – есть потери

Враг регулярно нарушает "режим тишины", установленный 21 июля.

В течение минувших суток, 10 августа, вооруженные формирования РФ на Донбассе тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.Еще один военный получил ранение от вражеских обстрелов.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг обстреливал позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины".