"Адекватный генерал и угроза для оккупантов": экс-спикер штаба АТО оценил нового командующего ООС

Новым командующим ООС стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Генерал-лейтенант Владимир Кравченко, назначенный новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе (ООС), никогда не был фигурантом скандалов.

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Об этом заявил экс-начальник пресс-центра АТО Роман Туровец, передает «Обозреватель».

"Это свидетельствует о его отношении к подчиненным, отношении к делу", – сказал Туровец.

Комментируя истерику, которую это назначение вызвало в террористической "ДНР" и российских пропагандистов, он заметил: "Если любой украинский военный может представлять угрозу для российской армии, это огромный плюс для этого офицера или сержанта. Итак, все в порядке".

"А Кравченко – адекватный генерал, который будет там на своем месте", – убежден Туровец.

Говоря о решениях, которые тот должен принять, он напомнил о том, что "командующего ООС нельзя назвать самостоятельной фигурой, он подчиняется высшему руководству". "Но там, где необходимо принимать самостоятельные решения, он будет принимать правильные решения", – сказал Туровец.

"Исходя из того, какие задачи возложены на ООС сегодня, никаких новых решений он не будет принимать. Есть четко определенные задачи, четко определенные полномочия. И он будет продолжать их выполнять", – спрогнозировал офицер.