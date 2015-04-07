Российский канал выдал Луганск за Красноармейск, чтобы обвинить Украину в катастрофе MH17

В одном из сюжетов телеканала «НТВ» заявили, что тягач - вместе с установкой был снят на видео в городе Красноармейске, который находится под контролем Вооруженных сил Украины. Однако это видео было отснято в городе Луганске, пишет Радио Свобода.

Российские СМИ продолжают тему расследования катастрофы «Боинга» рейса MH17 Малазийских авиалиний, произошедшей 17 июля 2014 года неподалеку от села Грабова на Донетчине. 5 апреля в сюжете на канале «НТВ» сообщили о том, что Киев, якобы, не предоставляет никаких доказательств к версии, по которой самолет был сбит сепаратистами, и добавляют, что якобы следователи с Запада не желают слушать свидетельств очевидцев.

Читайте такжеМеждународная следственная группа разыскивает свидетелей уничтожения МН-17 ракетой "Бук" (видео)В этом же сюжете вспоминают и о тягаче с установкой «Бук». В международной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, есть фото и видеодоказательства присутствия установки «Бук» и тягача марки Volvo на востоке Украины, однако в видеоролике еще раз призывают всех, кто мог видеть передвижения зенитной установки, обратиться к комиссии.

А вот как российский канал рассказал об одном из уже известных видеодоказательств: «Проезд тягача, о котором говорится в видео Голландской прокуратуры, был снят в городе Красноармейске, уже после того, как он был взят под контроль ВСУ. Так что свидетелей нужно искать среди командования украинской армии - что это за пусковая установка, и когда с нее последний раз проводили пуск», - говорят российские журналисты.

На самом же деле установку «Бук» зафиксировали на видео в городе Луганске, который уже около года находится под контролем вооруженных группировок сепаратистов, которым оказывает военную поддержку Россия. Информация об этом содержится в расследовании группы журналистов из Нидерландов и Германии в рамках проекта CORRECT!V, и в видео, опубликованном международной следственной группой.

«18 июля в 5:00 утра тягач марки Volvo перевозил зенитный комплекс «Бук», их видели в городе Луганске, едущими в направлении населенных пунктов Краснодон-Северное».

В расследовании в рамках проекта CORRECT! V говорится о том, что раньше это видео обсуждали на пресс-конференции в России, в частности, генерал-лейтенант Картаполов заявил, что оно было отснято в Красноармейске. Однако журналисты проекта CORRECT! V посетили Луганск в ноябре и подтвердили: «видео настоящее, даже рекламный щит автодилера «Богдан» остался на том же месте, хотя и немного потрепанный».