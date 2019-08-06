Оккупанты на Донбассе обустраивают огневые позиции для артиллерии - разведка

В Минобороны Украины заявляют, что такими действиями российские войска нарушают Минские соглашения в части отвода тяжелого вооружения.

Российские оккупанты на Донбассе обустраивают дополнительные огневые позиции для применения против украинских войск артиллерии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

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Он отметил, что командование российских оккупационных войск держит в готовности к применению артиллерийские и минометные подразделения соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

"Оккупанты оборудуют дополнительные огневые позиции артиллерии, в том числе с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения. При этом с указанной целью противником используются как территории предприятий, так и придомовые территории временно оккупированных населенных пунктов вблизи линии соприкосновения", - сказал Гуцуляк.

По его словам, также российское оккупационное командование осуществляет активную подготовку этих артиллерийских и минометных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов, в т.ч. за счет увеличения интенсивности учебных стрельб на полигонах и тренировок по управлению огнем в темное время суток.

Кроме того, по данным разведки, в соединениях и частях оккупационных войска 5 августа начались сборы корректировщиков артиллерийского огня.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов сегодня погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.