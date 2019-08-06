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Оккупанты на Донбассе обустраивают огневые позиции для артиллерии - разведка

13:22, 06 августа 2019
Война
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REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

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Он отметил, что командование российских оккупационных войск держит в готовности к применению артиллерийские и минометные подразделения соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

"Оккупанты оборудуют дополнительные огневые позиции артиллерии, в том числе с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения. При этом с указанной целью противником используются как территории предприятий, так и придомовые территории временно оккупированных населенных пунктов вблизи линии соприкосновения", - сказал Гуцуляк.

По его словам, также российское оккупационное командование осуществляет активную подготовку этих артиллерийских и минометных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов, в т.ч. за счет увеличения интенсивности учебных стрельб на полигонах и тренировок по управлению огнем в темное время суток.

Кроме того, по данным разведки, в соединениях и частях оккупационных войска 5 августа начались сборы корректировщиков артиллерийского огня.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов сегодня погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Теги: #боевики#война на Донбассе#российская артиллерия