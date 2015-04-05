В МВД подтвердили гибель четырех военных на Луганщине: в грузовик выстрелили из "ПТУР"

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, "примерно в 10 часов утра на мосту в городе Счастье была взорвана машина с украинскими военнослужащими. По предварительной информации, погибли четверо украинских военнослужащих ОМБР № 92".

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"На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и военнослужащие. По предварительным данным, установлено, что в момент движения автомобиля с военнослужащими по мосту в городе Счастье со стороны боевиков был совершен выстрел управляемым реактивным снарядом с лазерным прицелом "ПТУР", - указано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня спикер Луганской ОГА Ярослав Галас сообщил, что вблизи города Счастья "на мосту через Северский Донец был заложен управляемый фугас, и грузовик с бойцами 92-й бригады на нем подорвалась".

По его словам, четверо человек погибли, количество раненых уточняется.