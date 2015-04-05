На Луганщине грузовик военных подорвался на фугасе, четыре человека погибли - ОГА

Об этом заявил спикер Луганской ОГА Ярослав Галас, сообщает 112.ua.

"На мосту через Северский Донец был заложен управляемый фугас и грузовик с бойцами 92-й бригады на нем подорвался", - сообщил Галас.

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля в результате подрыва на вражеской мине в районе Авдеевки трое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения