Боевики так называемой "ЛНР" решили выдавать собственные паспорта - СМИ

"Совет министров" так называемой "ЛНР" утвердил положение "о паспорте физического лица, проживающего на территории республики", которое вступает в силу 21 апреля, сообщает Зеркало недели со ссылкой на сепаратистские СМИ.

"Паспорт жителям ЛНР будет выдаваться в связи с достижением 16-летнего возраста; изменением в установленном порядке фамилии, имени, отчества; утратой, кражей, порчей паспорта или паспорта гражданина Украины; обнаружением неточностей или ошибочности произведенных в паспорте или в паспорте гражданина Украины записей, приведших к недействительности документа", - сообщает издание со ссылкой на боевиков.

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Как отмечается, в паспорт будут вноситься фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, личная подпись физического лица. Паспорт будет выдаваться при наличии регистрации по месту жительства или в случае пребывания на территории так называемой "ЛНР".

Напомним в октябре прошлого года лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко на встрече со школьниками Харцызска заявил, что ДНР воспользуется опытом непризнанных государств, таких как Приднестровье, где у людей по три паспорта.