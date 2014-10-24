Жителей "ДНР" уже готовят к судьбе Приднестровья: школьникам обещают по три паспорта

По словам Александра Захарченко, ДНР воспользуется опытом непризнанных государств, таких как Приднестровье, пишет РИА Новости.

Он отметил, что там у людей по три паспорта. Также Захарченко напомнил, что ДНР будет выдавать социальные карточки, которые одновременно будут служить удостоверениями личности.

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"Опыт непризнанных государств, таких как Приднестровье, показывает, что там у людей по три паспорта. Думаю, так же будет и у вас", — пообещал он школьникам лицея номер 1, задавшим ему вопрос, какие документы они будут получать.

Он также напомнил, что ДНР будет выдавать социальные карточки, которые одновременно будут служить удостоверениями личности. А в школах ДНР будут выдавать дипломы, "согласованные с Российской Федерацией".

Ранее Владимир Путин во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко и лидерами Германии, Великобритании, Франции и Италии заявил, что не желает создания еще одного Приднестровья, и что Донбасс является неотъемлемой частью Украины.