ОБСЕ до сих пор не имеет доступа к двум районам в зоне АТО

Об этом на брифинге в Киеве рассказал представитель СММ ОБСЕ Майкл Боцюркив, отвечая на вопрос, передает Украинская правда.

По его словам, районами, в которые эксперты миссии совсем не имеют доступа остаются юг Луганщины и восток Донбасса.

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На этой территории действуют группировки, которые никому не подчиняются и действуют на свое усмотрение.

В то же время, Боцюркив выразил надежду, что наблюдателям ОБСЕ все-таки удастся договориться о доступе к этим территориям для мониторинга.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в Горловку.