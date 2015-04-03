ОБСЕ до сих пор не имеет доступа к двум районам в зоне АТО
14:45, 03 апреля 2015Война
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Эксперты наблюдательной миссии ОБСЕ до сих пор не имеют доступа ко всем точкам в зоне проведения антитеррористической операции.
REUTERS
Об этом на брифинге в Киеве рассказал представитель СММ ОБСЕ Майкл Боцюркив, отвечая на вопрос, передает Украинская правда.
По его словам, районами, в которые эксперты миссии совсем не имеют доступа остаются юг Луганщины и восток Донбасса.
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На этой территории действуют группировки, которые никому не подчиняются и действуют на свое усмотрение.
В то же время, Боцюркив выразил надежду, что наблюдателям ОБСЕ все-таки удастся договориться о доступе к этим территориям для мониторинга.
Ранее УНИАН сообщал, что боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в Горловку.
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