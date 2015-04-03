Украина попросила у ОБСЕ дополнительные беспилотники

Об этом сообщил директор департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Алексей Макеев. "Мы увидели, что информации, поступающей от шибелевских БПЛА (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине использует беспилотники производства австрийской фирмы Shiebel - УНИАН) недостаточно, они не могут охватить большую часть территории, поэтому мы обратились к ОБСЕ и поставили вопрос о том, что нам нужно больше информации для того, чтобы контролировать минские договоренности", - сказал Алексей Макеев.

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По его словам, Украина предоставляет миссии ОБСЕ полную свободу передвижения, а со стороны россиян и представителей так называемых "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" не предоставляется доступ наблюдателям для осуществления контроля, как отводится техника и куда она отводится.

"Мы подняли этот вопрос в Вене, чтобы привлечь другие возможные технические возможности, которые бы давали больше информации и возможность проконтролировать, как реально происходит процесс отвода и происходит ли он вообще", - добавил Алексей Макеев.

По информации постоянного представителя Украины при международных организациях Игоря Прокопчука, сейчас проводится дополнительное изучение рынка для определения возможности привлечения дополнительных беспилотников. "На самом деле рынок ограничен, и в самой компании Shiebel сейчас нет готовых дополнительных БПЛА, которые можно взять и привезти в Украину", - сказал он.