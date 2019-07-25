400 метров до оккупантов: в штабе рассказали, как морпехи на Приазовье "охлаждали воинственный пыл врага"
Морские пехотинцы в случае нарушения режима тишины и обострения боевых действий готовы дать адекватный ответ оккупационным вооруженным формированием РФ на Приазовье.
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Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что на Приазовском направлении от позиций российско-оккупационных войск украинских морских пехотинцев отдаляют 400 метров.
«До введения «режима тишины» ситуация на этом участке была крайне острой и опасной: оккупанты вели огонь практически каждый день ... обстрелы вели из домов простых граждан преимущественно вечером. Применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. В ход также шли гранатометы и минометы. Иногда обстреливали снайперы», - отметили в ООС.
В штабе подчеркивают, что своими агрессивными действиями оккупанты провоцировали украинских морпехов на открытие ответного огня для того, чтобы впоследствии обвинить в обстрелах мирных жителей.
«Не исключено, что по ту сторону линии соприкосновения оккупанты приглашали к себе на позиции российские пропагандистские СМИ, так сказать для «правильной» телевизионной картинки. Но морские пехотинцы не велись на провокации и огонь открывали только тогда, когда была прямая угроза их жизни. Более того, наши воины очень искусно «охлаждали» воинствующий пыл врага. Работали так удачно и точно, что оккупантам приходилось досрочно проводить плановую ротацию сил», - подчеркнули в ООС.
Морские пехотинцы уверяют, если противник нарушит режим прекращения огня и возьмется атаковать их позиции, в тот же момент получит максимально адекватный ответ.