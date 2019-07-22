Пятая годовщина освобождения Северодонецка и Попасной: в Генштабе рассказали, как избавили города от российских террористов

Операция по освобождению этих двух городов Луганской области началась 22 июля 2014 года.

Пять лет назад украинская армия освободила от российских террористов и боевиков Северодонецк и Попасную в Луганской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

«Двадцатые числа июля 2014 года навсегда запомнятся жителям Луганской области. Именно тогда подразделения сектора «А» начали операцию по освобождению Лисичанско-Северодонецкой агломерации», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после освобождения Рубежного наступила очередь Северодонецка. 22 июля подразделения Национальной гвардии, ВСУ и добровольческих батальонов атаковали отряды бандформирований с двух сторон. Во второй половине дня две колонны сил АТО - одна со стороны Старой Красницы, а вторая - Варваровки, вошли в Северодонецк.

«Во время короткого ожесточенного боя с применением стрелкового оружия, гранатометов и тяжелой бронетехники украинские войска освободили город. Местные жители встречали наших армейцев с национальной символикой и лозунгами «Спасибо!», - рассказали в Генштабе.

В настоящее время в Северодонецке размещена Луганская областная военно-гражданская администрация и другие учреждения.

В тот же день 2014 года от пророссийского ига был освобожден промышленный городок Лунганской области Попасная.

«Силы АТО осуществили три штурма города и только третий оказался удачным. Тогда украинская артиллерия нанесла мощный удар по укреплениям и логову врага, кроме огневых точек в жилых домах. Украинские подразделения зашли в Попасную без боя. Над административными зданиями стали развиваться украинские флаги», - говорится в сообщении.