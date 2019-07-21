На Донбассе подорвались четверо бойцов ООС: двое военных погибли на месте

Еще двое военнослужащих эвакуированы в больницу: состояние их здоровья - удовлетворительное.

На Донбассе четверо бойцов Объединенных сил подорвались на установленном оккупантами взрывном устройстве, в результате чего двое военных погибли на месте, двое с ранениями госпитализированы.

Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил на странице в Facebook.

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«Сегодня, около 8.25 во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, двое военнослужащих. В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва», - отмечается в сообщении.

Также, в результате взрыва двое военнослужащих получили ранения. Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибших воинов.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе с 00:01 21 июля вступил в силу режим тишины.