На Донбассе подорвались четверо бойцов ООС: двое военных погибли на месте
На Донбассе четверо бойцов Объединенных сил подорвались на установленном оккупантами взрывном устройстве, в результате чего двое военных погибли на месте, двое с ранениями госпитализированы.
Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил на странице в Facebook.
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«Сегодня, около 8.25 во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, двое военнослужащих. В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва», - отмечается в сообщении.
Также, в результате взрыва двое военнослужащих получили ранения. Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья - удовлетворительное.
Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибших воинов.
Как сообщал УНИАН, на Донбассе с 00:01 21 июля вступил в силу режим тишины.