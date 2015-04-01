Штаб АТО: работа по обмену пленными ведется постоянно

Об этом сообщил пресс-секретарь штаба АТО Андрей Лысенко. "Что касается пленных, то здесь также ведется постоянная работа, она не является публичной в плане проведения, но мы сообщаем, когда это произошло", - отметил он.

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"К сожалению, враг имеет свои виды на обмен пленными и очень много случаев, когда эти обмены срывались по вине враждующей стороны, однако мы не оставляем попыток вернуть наших ребят домой и эта работа будет продолжаться до тех пор, пока там остаются наши ребята", - отметил Андрей Лысенко.

Также он добавил, что "работа по обмену телами погибших и передаче тел проходит постоянно и ведутся переговоры, но они носят не системный характер. Тела всех наших погибших воинов в кратчайшие сроки доставляют в соответствующий пункт для идентификации, если нет документов".

Как сообщал УНИАН, 27 марта советник заместителя министра обороны Василий Будик заявлял, что переговоры с боевиками по обмену пленными зашли в тупик.