В Донецке силы АТО и боевики обменялись телами погибших в аэропорту – источник

Об этом сообщает hromadske.tv.

По словам источников, это должно было произойти в районе железнодорожного вокзала.

В свою очередь, в пресс-службе "правительства ДНР" подтвердили, что обмен телами состоялся, однако никаких подробностей относительно обстоятельств и количества не сообщили.

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Как сообщал УНИАН, сегодня ночью информацию о том, что аэропорт полностью разрушен и украинские военнослужащие покинули его, распространил журналист Юрий Бутусов. Потом утром батальон "Азов" сообщил, что украинским военным пришлось покинуть территорию донецкого аэропорта.

Министерство обороны, в свою очередь, опровергло информацию о том, что украинские военные покинули аэропорт Донецка. В настоящее время там идут ожесточенные бои.