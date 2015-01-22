В Донецке силы АТО и боевики обменялись телами погибших в аэропорту – источник
Источники в Донецке сообщили, что в четверг, 22 января, состоялся обмен телами погибших в аэропорту между украинскими силами и руководством боевиков «ДНР».
Об этом сообщает hromadske.tv.
По словам источников, это должно было произойти в районе железнодорожного вокзала.
В свою очередь, в пресс-службе "правительства ДНР" подтвердили, что обмен телами состоялся, однако никаких подробностей относительно обстоятельств и количества не сообщили.
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Как сообщал УНИАН, сегодня ночью информацию о том, что аэропорт полностью разрушен и украинские военнослужащие покинули его, распространил журналист Юрий Бутусов. Потом утром батальон "Азов" сообщил, что украинским военным пришлось покинуть территорию донецкого аэропорта.
Министерство обороны, в свою очередь, опровергло информацию о том, что украинские военные покинули аэропорт Донецка. В настоящее время там идут ожесточенные бои.