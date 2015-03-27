В Минобороны заявили, что преговоры по освобождению пленных зашли в тупик

Об этом на своей странице в Facebook написал советник заместителя министра обороны Василий Будик.

"Переговорный процесс зашел в тупик. Не буду вдаваться в подробности, но на мой взгляд надо что-то менять в этом деле", - написал он.

Будик напомнил, что в прошлый месяц украинской стороне удалось освободить из плена боевиков 42 человека.

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"Этот месяц нас попросили не мешать большому обмену. Не смотря на то, что мы максимально старались не допустить срыва переговоров, они так или иначе зашли в тупик. Мы будем либо играть в политику, либо заниматься освобождением ребят", - написал он.

Будик также сослался на заявление руководителя боевиков ДНР Александра Захарченко о приостановке обмена пленными. Причиной такого решения, по словам Захарченко, стало то, что Киев не выполняет минские договоренности.