В Минобороны заявили, что преговоры по освобождению пленных зашли в тупик
Переговорный процесс по освобождению пленных, которых удерживают боевики на Донбассе, зашел в тупик.
Об этом на своей странице в Facebook написал советник заместителя министра обороны Василий Будик.
"Переговорный процесс зашел в тупик. Не буду вдаваться в подробности, но на мой взгляд надо что-то менять в этом деле", - написал он.
Будик напомнил, что в прошлый месяц украинской стороне удалось освободить из плена боевиков 42 человека.
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"Этот месяц нас попросили не мешать большому обмену. Не смотря на то, что мы максимально старались не допустить срыва переговоров, они так или иначе зашли в тупик. Мы будем либо играть в политику, либо заниматься освобождением ребят", - написал он.
Будик также сослался на заявление руководителя боевиков ДНР Александра Захарченко о приостановке обмена пленными. Причиной такого решения, по словам Захарченко, стало то, что Киев не выполняет минские договоренности.