Главари "Востока" и "ДНР" конфликтуют между собой из-за сфер влияния - штаб АТО
13:11, 01 апреля 2015Война
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Между главарями боевиков продолжается перераспределение сфер влияния на оккупированной территории Донбасса.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«По данным разведки, в результате перераспределения сфер влияния продолжается конфликт между главарями «Восток» и так называемыми разведчиками «ДНР», - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки зафиксирован резкий рост боевой активности российско-террористических войск в зоне АТО.
Боевики активно использовали ствольную артиллерию и 120-миллиметровые минометы, а также попытались атаковать украинские подразделения, в том числе с использованием бронетехники.
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