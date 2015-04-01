Главари "Востока" и "ДНР" конфликтуют между собой из-за сфер влияния - штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«По данным разведки, в результате перераспределения сфер влияния продолжается конфликт между главарями «Восток» и так называемыми разведчиками «ДНР», - отметил он.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО четверо украинских военных получили ранения

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки зафиксирован резкий рост боевой активности российско-террористических войск в зоне АТО.

Боевики активно использовали ствольную артиллерию и 120-миллиметровые минометы, а также попытались атаковать украинские подразделения, в том числе с использованием бронетехники.