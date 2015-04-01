К 1 апреля боевики резко увеличили число атак на позиции сил АТО – Тымчук

Как сообщает на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук, боевики активно использовали ствольную артиллерию и 120-миллиметровые минометы, а также попытались атаковать украинские подразделения, в том числе с использованием бронетехники.

Резкое наращивание боевой активности со стороны российско-террористических войск фиксировалось на Луганском, Донецком и Приморском направлениях.

Особую активность террористов зафиксировано в районе Авдеевки. До полудня 31 марта группа танков противника с заранее подготовленной огневой позиции обстреляла украинские позиции (после обстрела танки отошли в глубину своих порядков), затем боевики дважды нанесли огневые удары из 122-миллиметровой ствольной артиллерии, которая должна быть отведена согласно Минским договоренностям от линии разграничения (в частности, работала батарея гаубиц Д-30 с позиций в районе Ясиноватой).

Также формирования российско-террористических войск дважды из 120-миллиметровых миномётов наносили огневые удары по позициям украинских войск в районе Опытного. Одновременно к украинским позициям в районе поселка Пески вышла бронегруппа террористов (три БМП-2) и обстреляла украинские позиции из 30-миллиметровых автоматических пушек.

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На Луганском направлении, в районе Станицы Луганской, патрульная группа одного из аэромобильных соединений украинских войск во время перемещения вдоль линии разграничения сторон была атакована двумя группами «пехоты» террористов. В ходе боестолкновения противник применил стрелковое вооружение, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты. В частности, огневая группа боевиков вышла к маршруту продвижения украинских десантников и заранее заняла огневые позиции, а группа прикрытия, в свою очередь, заняла отсечную позицию. Обе группы действовали согласовано и скрытно (данная схема действий описана в своде типовых тактических задач, разработанных Генштабом ВС РФ несколько лет назад для общевойсковых соединений «нового типа»). В ходе боестолкновения, в результате контратаки украинских десантников, террористы были отброшены за линию разграничения сторон.

На Приморском направлении боевики использовали для обстрела опорного пункта сил АТО в районе Пионерского 120-миллиметровые минометы, в ходе ведения огня неоднократно вводя коррективы и используя неоднократный перенос огня. После данного отвлекающего удара, являющегося попыткой сковать украинские резервы на этом участке, противник дважды нанес удары по Широкино из 120-миллиметровых миномётов и 122-миллиметровой ствольной артиллерии. После артподготовки в районе Широкино началось боестолкновение, в ходе которой для атаки позиций украинских войск боевики использовали бронетехнику (действовали 3-4 танка и штурмовая группа «пехоты»).