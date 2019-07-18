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ВСУ уничтожили "штаб" боевиков под Горловкой (фото, видео)

07:14, 18 июля 2019
Война
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Бойцы ООС нанесли удар / Скриншот

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин и опубликовал соответствующее видео.

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"Окопались они хорошо. Там окопы тянутся под сотню метров. А среди деревьев в одном из брошенных дачных домиков у них там что-то типа штаба, или место для отдыха", – говорят военные.

"Три из трех легли прямо по цели. А второй (видео 0:27) точно в "десятку", - написал Мысягин.

Ранее сообщалось, что в результате боя в районе Водяного на Донбассе украинские военнослужащие заполучили трофеи боевиков.

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Теги: #военные#Донбасс#ВСУ