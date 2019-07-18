ВСУ уничтожили "штаб" боевиков под Горловкой (фото, видео)
07:14, 18 июля 2019Война
72 0
Бойцам удалось уничтожить позиции террористов.
Бойцы ООС нанесли удар / Скриншот
Украинские военные из 53-й бригады разбомбили позиции врага под Горловкой в зоне проведения ООС на Донбассе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин и опубликовал соответствующее видео.
Читайте такжеСутки на Донбассе: обстрелы оккупантов не утихают, противник получил адекватный ответ
"Окопались они хорошо. Там окопы тянутся под сотню метров. А среди деревьев в одном из брошенных дачных домиков у них там что-то типа штаба, или место для отдыха", – говорят военные.
"Три из трех легли прямо по цели. А второй (видео 0:27) точно в "десятку", - написал Мысягин.
Ранее сообщалось, что в результате боя в районе Водяного на Донбассе украинские военнослужащие заполучили трофеи боевиков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter