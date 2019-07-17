Появилось видео с места боя на Донбассе, где бойцы ООС захватили российские трофеи

Бой продолжался около 40 минут.

В результате боя в районе Водяного на Донбассе украинские военнослужащие заполучили трофеи боевиков.

Накануне в сторону Водяного отправилась до зубов вооруженная вражеская группа. Морпехи их заметили через приборы ночного видения на расстоянии в полторы сотни метров, говорится в сюжете ТСН.

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"Было боевое столкновение, уже на очень близкой дистанции. Бой длился до 40 минут. Далее наблюдали", – рассказывает морской пехотинец с позывным "Сварог".

Наблюдали на всех без исключения позициях вокруг Водяного втрое внимательнее до самого утра. Как только начало восходить солнце, на место боя выдвинулись разведчики.

"Утром была проведена разведка местности. Нашли автомат, АКС и РПГ 7В российского производства", – рассказал "Сварог".

Оружие передали оперативникам СБУ. Обычно именно они сохраняют такие трофеи.

Ранее украинский волонтер Юрий Мысягин показал видео уничтожения 53-й бригадой ВСУ позиции оккупантов в пригороде Горловки.