Обстрелы оккупантов на Донбассе не утихают, противник получил адекватный ответ

По данным разведки, 14 июля два оккупанта ранены.

14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 6 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм.

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Также противник открывал огонь по позициям украинских бойцов из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 14 июля два оккупанта ранены", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Отмечается, что украинские военные надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Напомним, с начала 14 июля боевики российско-оккупационных войск на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня.