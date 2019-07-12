Ситуация на Донбассе напряженная: за сутки есть погибший и 2 украинских военных ранены

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды вблизи Тарамчук - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем;

вблизи Широкино - из стрелкового оружия;

два раза неподалеку Новоселовка Вторая - из минометов калибра 120 и 82 мм;

дважды окраине Песков - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Пищевик - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

три раза вблизи Марьинки - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

окраине Чермалыка - с артиллерийской системы калибра 122 мм;

в районе населенного пункта Лебединский - из стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловка - с автоматической гранатомета и стрелкового оружия;

рядом с Березовой - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 7 раз:

вблизи Новолуганское - с артиллерийской систем калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета;

трижды рядом с Зайцевым - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Луганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Светлодарск - с миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб и двое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 11 июля трех оккупантов уничтожено и четверо ранены.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников:

вблизи Лебединского - с ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Новотроицкого - с миномета калибра 82 мм;

окраине Водяного - с автоматической гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:

неподалеку Зайцевого - с противотанкового ракетного комплекса;

окраине Майского - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.