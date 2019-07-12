Ситуация на Донбассе напряженная: за сутки есть погибший и 2 украинских военных ранены
11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
дважды вблизи Тарамчук - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем;
вблизи Широкино - из стрелкового оружия;
два раза неподалеку Новоселовка Вторая - из минометов калибра 120 и 82 мм;
дважды окраине Песков - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Пищевик - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
три раза вблизи Марьинки - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
окраине Чермалыка - с артиллерийской системы калибра 122 мм;
в районе населенного пункта Лебединский - из стрелкового оружия;
вблизи Новомихайловка - с автоматической гранатомета и стрелкового оружия;
рядом с Березовой - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 7 раз:
вблизи Новолуганское - с артиллерийской систем калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета;
трижды рядом с Зайцевым - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
два раза неподалеку Луганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Светлодарск - с миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем.
В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб и двое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.
По данным разведки 11 июля трех оккупантов уничтожено и четверо ранены.
С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников:
вблизи Лебединского - с ручного противотанкового гранатомета;
вблизи Новотроицкого - с миномета калибра 82 мм;
окраине Водяного - с автоматической гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:
неподалеку Зайцевого - с противотанкового ракетного комплекса;
окраине Майского - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.