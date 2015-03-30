В НАТО констатируют, что боевики пытаются захватить больше территории на востоке Украины

Ситуация на востоке Украины улучшилась после подписания минских договоренностей в прошлом месяце, однако в НАТО наблюдают как случаи нарушения режима прекращения огня, так и то, что сепаратисты пытаются захватить больше территории.

Об этом заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу сказал в интервью изданию Defence News, сообщает Украинская правда.

"Ситуация стала спокойнее. Однако продолжается стрельба из танков, артиллерийского оружия. Мы наблюдаем определенные попытки сепаратистов даже захватить больше территории и за ними стоит Россия", - сказал он.

Он заявил, что у НАТО есть сомнения в том, что Россия отвела тяжелое вооружение.

"Кто знает, возможно, они спрятали его под деревьями или в укрытиях, потому что россияне и сепаратисты почти не сотрудничают с ОБСЕ, которая должна подтвердить отвод оружия", - отметил Вершбоу.

Читайте такжеСемьям солдат РФ, погибших на Донбассе, выплатили по 3 миллиона рублей за молчание – российский оппозиционер

По словам заместителя генсека НАТО, если Россия нарушит договоренности, то ее ждут тяжелые экономические последствия, которые будут иметь влияние и на простых россиян, хотя он и отметил, что Западу не хотелось бы ударять по обычным людям.

"С другой стороны, мы увеличим поддержку для украинцев, чтобы они могли себя защитить", - сказал Вершбоу.

По его словам, НАТО уже оказывает техническую поддержку Украине, помогает в проведении реформ, в сфере кибербезопасности. Кроме того, отдельные страны прислали инструкторов и нелетальное снаряжения.

"Вопрос летальной помощи не рассматривается НАТО, это в компетенции национальных государств. Здесь есть много разногласий", - отметил Вершбоу.

Он выразил поддержку решения саммита ЕС о привязке санкций к полному исполнению минских договоренностей и выразил надежду, что Украина возобновит контроль над собственной границей. В то же время Александр Вершбоу заявил, что двери остаются открытыми для России - она может вернуться к сотрудничеству, если будет уважать международное право.