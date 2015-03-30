За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, трое получили ранения - штаб

13:08, 30 марта 2015
Война
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Об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко.

REUTERS

В зоне проведения антитеррористической операции за сутки погиб один украинский военнослужащий, трое военнослужащих получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины погиб один украинский военный, трое получили ранения.

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