За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, трое получили ранения - штаб
13:08, 30 марта 2015Война
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Об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко.
REUTERS
В зоне проведения антитеррористической операции за сутки погиб один украинский военнослужащий, трое военнослужащих получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины погиб один украинский военный, трое получили ранения.
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