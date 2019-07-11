В результате обстрела автоколонны с губернатором Донецкой области погиб 22-летний боец (фото)

Погиб воин 406-й ОАБр ВМС Антон Фака.

В результате обстрела автоколонны с губернатором Донецкой области Павлом Кириленко, в районе поселка городского типа Гранитное, погиб 22-летний боец Антон Фака.

Об этом говорится на странице 406-й ОАБр в Facebook.

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Антон Фака - 1997 года рождения, младший сержант, военнослужащий 406-й отдельной артиллерийской бригады Военно - Морских Сил Украины.

"С большой скорбью сообщаем, что сегодня, 10 июля 2019 года, мы потеряли нашего побратима из-за вооруженной агрессии российско-террористических группировок. Погиб настоящий патриот своей страны - младший сержант Антон Фака. Таким мы его и запомним, как и то, кто это сделал. Командование бригады и товарищи искренне сочувствуют родственникам погибшего и, при первой возможности, обязательно напомнят его имя оккупантам", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как сообщил ряд СМИ, под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.

В связи с обстрелом грузовика президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность ВС по обезвреживанию диверсионных групп.

В пресс-службе главы государства также сообщили, что в результате обстрела «автомобиль председателя Донецкой ОГА, что стоял неподалеку, не пострадал».