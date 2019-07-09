Боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военных: в ответ уничтожены два оккупанта

Со стороны бойцов операции Объединенных сил обошлось без потерь.

За прошедшие сутки, 8 июля, вооруженные формирование Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 7 раз – из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Также враг открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил: трижды вблизи Водяного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; два раза вблизи Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды неподалеку Марьинки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; окраины Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Пищевик – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета; вблизи Чермалика – из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских бойцов были обстреляны 5 раз: трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм; вблизи Южного – из миномета калибра 120 мм; неподалеку Майорска – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь со стороны украинских военных не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки, 8 июля два оккупанта уничтожены и трое ранены.

Как сообщал УНИАН, 7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский боец погиб, трое ранены.