Россия увеличивает количество войск вблизи украинской границы - штаб ООС

В частности, Россия наращивает группировку войск на харьковском направлении.

Россия увеличивает количество войск, которые размещаются вдоль украинско-российской границы.

Об этом в эфире Громадського заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

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«Это и на харьковском направлении и сюда ближе к Мариуполю. Мы видим определенное развертывание», - заявил генерал-майор.

По его словам, это постепенно происходило в течение всего времени конфликта на Донбассе.

«Просто на начальном уровне, скажем, у них и возможности были ограничены. И за это время они построили и полигоны, и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого. Потому что это направление было не совсем угрожающим для Российской Федерации, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины. То есть они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы», - пояснил Бондарь.

Как сообщал УНИАН, по словам генерала Михаила Забродского, с тактической точки зрения разведение войск в Станице Луганской создает немало опасностей, в частности для подразделений, обороняющихся в полосе и в районе этого населенного пункта.