Боевики сегодня били из запрещенного оружия: большинство провокаций - на Луганском направлении

Оккупанты активно применяют минометы калибров, запрещенных Минскими договоренностями, а также ствольную артиллерию.

С начала сегодняшних суток в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 12.00 зафиксировано семь вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск, шесть из них произошло на Луганском направлении.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

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По его словам, оккупанты активно применяют минометы калибров, запрещенных Минскими договоренностями, а также ствольную артиллерию.

В частности, на Луганском направлении под огонь четырежды попадали позиции украинских войск возле Новолуганского.

«Начиная с ночи и до утра оккупанты успели израсходовать 38 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, два десятка мин 120 мм и более сорока боеприпасов 82-мм калибров. Огонь противник вел с направления населенных пунктов Доломитное, Гольмовский и Байрак. Также российско-оккупационные войска выпустили семь мин калибра 82 мм в сторону защитников Зайцево», - сказал Мотузяник.

На Донецком направлении противник осуществил один обстрел, это произошло в районе населенного пункта Гранитное, где оккупанты израсходовали пять мин калибра 120 мм.

«Подавляющее большинство из упомянутых вооруженных провокаций противника не остались без должного реагирования со стороны наших защитников, которые вели активные оборонительные действия и открывали огонь из дежурных огневых средств. При этом минометы и артиллерию военнослужащие Объединенных сил не применяли», - подчеркнул пресс-секретарь.

Также он сообщил, что боевых потерь в рядах украинской армии в течение текущих суток нет.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 28 июня, боевики на Донбассе осуществили 32 обстрела позиций украинских военных. Из них 16 раз оккупанты применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Также боевики открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

По данным разведки, 28 июня трое оккупантов уничтожены и еще трое ранены.