Боевики 32 раза обстреляли украинские позиции в районе ООС: потерь нет
28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
16 раз оккупанты применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
вблизи Широкино – из стрелкового оружия;
рядом с Опытным – из артиллерийских систем калибра 122 мм;
три раза неподалеку Авдеевки – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем;
трижды рядом с Водяным – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
два раза недалеко от Лебединского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Пески – из автоматического гранатомета;
рядом с Талаковкой – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
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окрестности Марьинки – из 82-мм миномета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 19 раз:
район населенного пункта Новгородское – из миномета калибра 120 мм;
трижды вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
четыре раза рядом с Новолуганским – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов;
четыре раза окраине Пивденного – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Майского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
район населенного пункта Золотое-4 – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом со Светлодарском – из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
окрестности Зайцево – из автоматических гранатометов;
дважды неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи населенного пункта Нижнетеплое – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.
По данным разведки, 28 июня трое оккупантов уничтожены, еще трое ранены.
С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг произвел один обстрел позиций украинских защитников:
вблизи населенного пункта Новолуганское – из минометов калибра 82 мм;
Как сообщал УНИАН, в День Конституции Украины боевики российско-оккупационных войск на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.