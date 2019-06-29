Боевики 32 раза обстреляли украинские позиции в районе ООС: потерь нет

По данным разведки, 28 июня трое оккупантов ликвидированы , еще трое ранены.

28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

16 раз оккупанты применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи Широкино – из стрелкового оружия;

рядом с Опытным – из артиллерийских систем калибра 122 мм;

три раза неподалеку Авдеевки – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем;

трижды рядом с Водяным – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

два раза недалеко от Лебединского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Пески – из автоматического гранатомета;

рядом с Талаковкой – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

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окрестности Марьинки – из 82-мм миномета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 19 раз:

район населенного пункта Новгородское – из миномета калибра 120 мм;

трижды вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

четыре раза рядом с Новолуганским – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов;

четыре раза окраине Пивденного – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Майского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

район населенного пункта Золотое-4 – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом со Светлодарском – из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

окрестности Зайцево – из автоматических гранатометов;

дважды неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Нижнетеплое – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

По данным разведки, 28 июня трое оккупантов уничтожены, еще трое ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг произвел один обстрел позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Новолуганское – из минометов калибра 82 мм;

Как сообщал УНИАН, в День Конституции Украины боевики российско-оккупационных войск на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.