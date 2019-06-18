Оккупанты из автоматического гранатомета обстреляли здание в Новолуганском

В результате обстрела никто не пострадал.

Оккупанты обстреляли из автоматического станкового гранатомета АГС производственное здание в поселке Новолуганское в Донецкой области.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает на странице операции Объединенных сил в Facebook.

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Отмечается, что российско-оккупационные войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру, в частности здание ООО "Бахмутский аграрный союз".

Сегодня наблюдательный группа "Светлодарск" украинской стороны СЦКК осуществила фотофиксацию по факту обстрела производственного здания предприятия. По результатам фотофиксации установлено, что 16 июня с 22.00 до 23.00 оккупанты совершили обстрел с направления Доломитного, применив при этом автоматический станковый гранатомет АГС.

Наблюдательная группа зафиксировала повреждение кровли производственного помещения. Пострадавших среди сотрудников рабочей смены не выявлено.

Вооруженные формирования РФ не первый раз обстреливают здание ООО "Бахмутский аграрный союз".

Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе с начала суток 18 июня враг пять раз нарушил режим прекращения огня, в результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.