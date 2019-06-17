Боевики сегодня 13 раз обстреляли украинских военных на Донбассе

Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск на Донбассе тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Широкино, Лебединское, Талаковка, Пищевик, Водяное.

Читайте такжеНа Донбассе во время боевого задания погиб командир разведчиков (фото)

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил в районе Южного, Новотошковского, Крымского, Попасной и вблизи населенного пункта Шумы.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщает пресс-центр.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 16 июня, вооруженные формирования, поддерживаемые РФ, 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два украинских защитники получили ранения.