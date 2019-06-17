цей матеріал доступний українською

Боевики сегодня 13 раз обстреляли украинских военных на Донбассе

21:48, 17 июня 2019
Война
24 0
REUTERS

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск на Донбассе тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Широкино, Лебединское, Талаковка, Пищевик, Водяное.

Читайте такжеНа Донбассе во время боевого задания погиб командир разведчиков (фото)

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил в районе Южного, Новотошковского, Крымского, Попасной и вблизи населенного пункта Шумы.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщает пресс-центр.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 16 июня, вооруженные формирования, поддерживаемые РФ, 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два украинских защитники получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#боевики#война#обстрелы#ООС