С начала суток боевики 10 раз нарушили режим перемирия - Минобороны

С начала суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 фактов нарушения противником установленного режима перемирия.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник во время пресс-брифинга, касающегося текущей ситуации на Донбассе.

Так, по его словам, огонь из минометов запрещенных калибров российско-оккупационные войска сегодня открывали дважды. Утром пять раз вражеские выстрелы из гранатометов и пулеметов крупных калибров раздавались возле села Пивденное и Новотошковское, которые расположены на Луганском направлении.

Также пять случаев нарушения режима перемирия зафиксировано на Донецком направлении, где под вражеский огонь попадали оборонительные укрепления украинских войск в районах населенных пунктов Широкино, Лебединское, Талаковка, Пищевик и Водяное. Там российско-оккупационные войска применяли преимущественно гранатометы различных типов, в том числе СПГ, а также стрелковое оружие. Самым мощным был вражеский обстрел неподалёку от села Крымское, где враг применил 82-й калибр, с расходом 28 мин. Кроме того, минометы этого же калибра боевики применили при обстреле опорных пунктов украинских подразделений возле Попасной, где выпустили около 10 мин.

«В шести случаях на прицельные вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь. По состоянию на сейчас ситуация полностью контролируемая, боевых потерь в рядах наших войск с начала суток нет», - отметил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки вооруженные формирования, поддерживаемые РФ, 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военных ранены.