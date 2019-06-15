Ожоги глаз, переломы, контузия: в штабе ООС рассказали о состоянии семьи из Марьинки, которая пострадала от обстрела

Вследствие разрыва первого снаряда полностью разрушена пристройка, в которой была размещена ванная комната, туалет, кухня и жилая комната.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли жилой дом в Марьинке Донецкой области, в результате чего ранения получили дети.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Боевики осуществили обстрел в пятницу, 14 июня, около 5 утра с направления населенного пункта Александровка. Они применили ствольную артиллерию калибра 122 мм, в частности 2 осколочно-фугасных снаряда. В результате попадания двух снарядов существенно поврежден жилой дом, по оценке специалистов строение восстановлению не подлежит.

«Кроме того, во время ужасного обстрела, в доме находилась семья. Это дедушка, муж и жена, дочь и племянница, а также двое внуков - двухлетний мальчик и восьмилетняя девочка. Вследствие запрещенного Минскими договоренностями вооружения, члены семьи, среди которых маленькая девочка Варвара, получили ранения различных степеней тяжести», - говорится в сообщении.

Вследствие разрыва первого снаряда полностью разрушена пристройка, в которой была размещена ванная комната, туалет, кухня и жилая комната.

Вследствие разрыва второго снаряда разрушены межкомнатные стены, уничтожены окна по всему дому, повреждена крыша и мебель.

Хозяин 1957 года рождения получил повреждения конечностей и живота, дочь хозяина 1989 года – получила ожоги глаз огнем, закрытый перелом правой голени, внучка хозяев 2010 года – получила тяжелую черепно-мозговую травму, отец жены 1933 года – получил осколочные ранения лица и правого предплечья.

В штабе ООС отмечают, что указанные факты свидетельствуют о сознательном нарушении вооруженными формированиями РФ принципов гуманитарного права.

«Посягая на жизнь украинцев, они демонстрируют свою бесчувственность, равнодушие, пренебрежение и ненависть к мирным жителям Донецкой и Луганской областей. Своими враждебными действиями они в очередной раз доказывают свое нежелание придерживаться Минских договоренностей и взятых на себя обязательств», - подытожили в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, в результате минометного обстрела российскими оккупантами жилых кварталов Марьинки ранены четверо граждан, среди которых 9-летний ребенок.