В Краснодон привезли 12 вагонов вооружения для боевиков - заместитель командующего АТО

19:40, 19 марта 2015
Война
2831 0

Вчера по железной дороге в Краснодон Луганской области пророссийским боевикам привезли 12 вагонов с боеприпасами и противотанковыми ракетными комплексами.

REUTERS

Об этом сообщил заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

"18 марта на железную дорогу Краснодона Луганской области прибыло 12 вагонов с боеприпасами и противотанковыми ракетными комплексами", - сказано в сообщении пресс-службы ОГА.

Читайте такжеБоевики прячут танки и САУ на территории "Стирола" - заместитель командующего АТО

Читайте такжев лесополосе вдоль дороги из Горловки в Углегорск боевики "ДНР" спрятали до 10 установок "Град"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter