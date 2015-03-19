В Краснодон привезли 12 вагонов вооружения для боевиков - заместитель командующего АТО
19:40, 19 марта 2015Война
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Вчера по железной дороге в Краснодон Луганской области пророссийским боевикам привезли 12 вагонов с боеприпасами и противотанковыми ракетными комплексами.
REUTERS
Об этом сообщил заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев, передает пресс-служба Донецкой ОГА.
"18 марта на железную дорогу Краснодона Луганской области прибыло 12 вагонов с боеприпасами и противотанковыми ракетными комплексами", - сказано в сообщении пресс-службы ОГА.
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