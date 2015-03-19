В Краснодон привезли 12 вагонов вооружения для боевиков - заместитель командующего АТО

Вчера по железной дороге в Краснодон Луганской области пророссийским боевикам привезли 12 вагонов с боеприпасами и противотанковыми ракетными комплексами.

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