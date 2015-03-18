Ночью группа боевиков пыталась прорваться в Трехизбенку

Об этом сообщает сайт председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля.

"В ночь на среду (18.03), после 2-х часов ночи группа боевиков совершила попытку прорваться в с.Трехизбенка Новоайдарского района. Около 15 человек, вооруженных автоматами и гранатометами, пытались перебраться на контролируемую Украиной территорию по разрушенному мосту через Северский Донец (по которому проходит линия разграничения огня), однако была отброшена огнем украинских военных", - сказано в сообщении. После атаки, отойдя на безопасное расстояние, боевики обстреляли наших силовиков из гранатометов.

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Мост через Северский Донец на окраине Трехизбенки был взорван боевиками летом прошлого года во время их отступления (таким образом террористы пытались сделать невозможной переправу через реку украинской военной техники). Две секции моста обрушились, однако пешеходы продолжали переходить по ним через реку во время боевого затишья.

В минувшую субботу та часть моста, что ближе к оккупированной территории, была взорвана еще раз.

Вчера группа боевиков перешла мост возле Станицы Луганской и начала обустраивать опорный пункт на контролируемом Украиной берегу Северского Донца.