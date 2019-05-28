Боевики стреляли из запрещенного оружия, в ответ бойцы ООС ранили четырех оккупантов

Обстрелы зафиксировали вблизи населенных пунктов Березовое, Николаевка Вторая, Южное и Майорск.

За прошедшие сутки, 27 мая боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Обстрелы зафиксировали вблизи населенных пунктов Березовое, Николаевка Вторая, Южное и Майорск.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 27 мая четыре оккупанта были ранены", - говорится в сообщении.

От 00.00 текущих суток оккупанты один раз из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции ООС вблизи города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

Как сообщал УНИАН, 27 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции ВСУ в Станице Луганской и Счастье.